بسبب كورونا... ألمانيا تلغي أكبر معرض للسياحة في العالم

ألغت السلطات الألمانية، اليوم الجمعة، معرض السياحة الذي يقام في العاصمة الألمانية برلين، بسبب مخاطر عدوى فيروس كورونا.

وبحسب بيان للمعرض تم نشره على موقع "تويتر"، ألغى منظمو معرض "بورصة برلين للسياحة الدولية" المعروف اختصارا باسم (ITB Berlin)، إقامة المعرض هذا العام بسبب فيروس كورونا الجديد قبل 5 أيام من انطلاقه.

وقال رئيس المعرض كريستيان غوكه في البيان، إن "الشروط الرسمية لإقامة المعرض تم تشديدها اليوم الجمعة، لدرجة لا يمكن تطبيقها".

وأضاف أن "معرض برلين له أهمية كبرى للسياحة في العالم، حيث يشارك فيه أكثر من 10 آلاف عارض، يأتون من أكثر من 180 دولة".

وتابع "نحن نحمل على عاتقنا بمنتهى الجدية مسؤولية صحة وسلامة ضيوفنا والعارضين والموظفين".

وأكد أن "قرار إلغاء المعرض لعام 2020 جاء بصعوبة".

ويعد معرض برلين للسياحة الدولية أكبر معرض للسياحة في العالم، وفرصة ينتظرها منظمو السياحة والسفر في العالم لعقد الصفقات وإجراء التعاقدات للموسم السياحي الجديد.

وكان من المفترض أن يفتح معرض هذا العام أبوابه في الفترة بين الأربعاء المقبل الـ 4 من مارس/ آذار وحتى الأحد الـ 8 من نفس الشهر.

وتأسس معرض ITB الدولي للسياحة عام 1966 لينعقد منذ ذلك في مارس من كل عام، ويزوره نحو 160 ألف شخص من أكثر من 100 دولة حول العالم.

وتكمن أهمية البورصة في عقدها بألمانيا التي تعد من أكبر الدول المصدرة للسياحة على مستوى العالم في 2019، حيث سافر 55 مليون ألماني للسياحة بمختلف دول العالم.

يذكر أن ألمانيا أعلنت عن نحو 60 إصابة بفيروس كورونا.