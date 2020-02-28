السلفادور تحظر دخول المسافرين من إيران بسبب "كورونا"

أعلن رئيس السلفادور، نجيب أبو كيلة، اليوم الجمعة أن سلطات الهجرة ستأمر بمنع دخول المسافرين القادمين من إيران، في إجراء صحي بهدف الوقاية من تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

وقال أبو كيلة عبر حسابه على موقع "تويتر"، إن مواطني السلفادور والدبلوماسيين القادمين من إيران، التي تشهد أكبر تفش للفيروس خارج الصين، سيقضون 30 يوما في الحجر الصحي".

Se ordena a @migracion_sv la prohibición de entrada de personas provenientes o en tránsito de Irán (4to país con más casos de coronavirus).



Si para el caso, son connacionales o diplomáticos en El Salvador, que quieran ingresar, tendrán que entrar a cuarentena de 30 días. — Nayib Bukele (@nayibbukele) February 28, 2020

ولم تسجل السلفادور حالات إصابة بالفيروس.

وكانت إيران أعلنت، اليوم الجمعة، تعليق جميع جلسات البرلمان في البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد.

كما أعلن وزير الصحة الإيراني، اليوم، أيضا، أن جميع المدارس في إيران ستغلق لمدة ثلاثة أيام ابتداء من يوم السبت بسبب مخاوف من فيروس كورونا.

ووصل عدد الوفيات في إيران حتى الآن، إلى 34 حالة، في حين بلغ العدد الإجمالي للمصابين 245 بينهم عدد من كبار المسؤولين.

يذكر أن فيروس "كورونا" الجديد المسبب لمرض "كوفيد-19"، بحسب التسمية التي أطلقتها عليه منظمة الصحة العالمية، ظهر، أولاً، في أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2019، في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير/ كانون الثاني.

يذكر أنه بلغ عدد الإصابات خارج الصين 3474 حالة في 44 دولة و54 وفاة، وفي الصين بلغ عدد الحالات حتى الساعة السادسة من صباح يوم أمس الخميس بتوقيت جنيف 78630 حالة و2747 وفاة، بحسب منظمة الصحة العالمية.

وقال الدكتور تيدروس غيبرييسوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، إن فيروس كورونا لا يحترم الحدود ولا يفرّق بين الأجناس والأعراق ولا يهمه حجم الناتج المحلي الإجمالي في أية دولة.