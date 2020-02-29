ماذا قال ترامب عن تسجيل أول إصابة بـ"كورونا" في أمريكا

وقال ترامب في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض إن حالة الوفاة الأولى هي "لسيدة في أواخر الخمسينات من العمر"، وذكر أن 22 شخصا في الولايات المتحدة أصيبوا بالفيروس، وأن ظهور المزيد من الحالات "أمر محتمل".
وقال ترامب إنهم "مستعدون لأي ظرف جديد كيفما كان هذا الظرف ونحن جاهزون"، مطالبا وسائل الإعلام والسياسيين بألا يصرحوا بأي شيء بشأن الفيروس "يبث الذعر والخوف".
وكشف عن اعتزامه استقبال كبرى شركات الأدوية بالبيت الأبيض يوم الاثنين لبحث تطوير مصل لعلاج الفيروس.
أما وزير الصحة، أليكس آزار، فقد أكد أن "التهديد الذي يمثله كورونا للولايات المتحدة يظل منخفضا، ولكن ذلك قد يتغير بشكل سريع".
يذكر أن فيروس "كورونا" المستجدّ المسبّب لمرض "كوفيد-19"، بحسب التسمية التي أطلقتها عليه منظمة الصحة العالمية، ظهر أولاً- في أواخر كانون الأول/ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في كانون الثاني/يناير.
ويواصل فيروس "كورونا" تفشّيه، إذ بات منتشراً خارج الصين في أكثر من ثلاثين دولة، تسبّب فيها بعشرات الوفيات وأكثر من 4 آلاف إصابة. وصنفت منظمة الصحة العالمية، بوقت سابق، "فيروس كورونا المستجد"، وباء، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي"، وقالت إن الإصابات بلغت أكثر من 80 ألفا عبر نحو 33 دولة.
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