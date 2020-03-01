وفاة جديدة بسبب "كورونا" في اليابان

توفي رجل في السبعينيات من عمره في جزيرة هوكايدو في أقصى شمال اليابان، مساء أمس السبت، بعد أن ثبتت إصابته بفيروس كورونا حسبما ذكرت السلطات المحلية، اليوم الأحد.

وقالت حكومة بلدية هوكايدو إن المريض دخل المستشفى في 17 يناير/ كانون الثاني بسبب مرض آخر لكن بدأت تظهر عليه ما يشبه أعراض الأنفلونزا بعد بضعة أسابيع، وقد ثبتت إصابته بفيروس كورونا في 25 فبراير/ شباط، وفقا لوكالة "رويترز".

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية ووسائل الإعلام المحلية الأخرى إن السلطات تشتبه في أن الرجل ربما أصيب بالفيروس أثناء وجوده في المستشفى.

وهذه سادس وفاة بفيروس كورونا في اليابان إلى جانب ست وفيات بين أولئك الذين كانوا على متن السفينة السياحية (دايموند برنسيس).

ودعا رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، الحكومة إلى تأجيل الأحداث الرياضية والثقافية الوطنية الكبرى لمدة أسبوعين بسبب فيروس كورونا.

واعتمدت الحكومة اليابانية برنامجًا لمنع انتشار فيروس كورونا، الذي ينص، على ضرورة بقاء الأشخاص المصابين بأعراض خفيفة في المنزل حتى يعالج الأطباء المرضى المصابين بأمراض خطيرة في المستشفيات.