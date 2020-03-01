الرئاسة التركية: لا يوجد تأكيد لعقد لقاء بين أردوغان وبوتين

أكد مكتب دائرة الاتصالات في الرئاسة التركية، اليوم الأحد، أن اللقاء بين الرئيسين التركي، رجب طيب أردوغان، والروسي فلاديمير بوتين، المرتقب في موسكو في الخامس من مارس/ آذار الجاري، لم يتم تأكيده بعد.

أنطاكيا - سبوتنيك. وقال المكتب، ردا على سؤال وكالة "سبوتنيك" حول ما إذا كان الرئيسان بوتين وأردوغان سيلتقيان في 5 مارس/ آذار الجاري في مدينة موسكو، "لا يوجد تأكيد على عقد لقاء بين أردوغان وبوتين بموسكو في الخامس من مارس الجاري".

وتداولت وسائل إعلام تركية أنباء تفيد بأن الرئيسين أردوغان وبوتين سيلتقيان في موسكو في الخامس من آذار/ مارس الجاري دون الإشارة إلى أي مصدر.

وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو قد قال في تصريحات أدلى بها أمس السبت أن اللقاء بين الرئيسين بوتين وأردوغان سيجري مطلع أذار/مارس الجاري، لافتا إلى احتمال عقده في 5 أو 6 من الشهر.

وكان الناطق باسم الرئيس الروسي، دميتري بيسكوف قد أعلن، الجمعة الماضية، بأنه يجري العمل على تنظيم لقاء يجمع الرئيسين، الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان، في موسكو يوم 5 أو 6 مارس.

وقال بيسكوف، لوكالة "سبوتنيك"، "في الوقت الحالي، وبما في ذلك عقب المحادثة الهاتفية اليوم بين الرئيسين، يجري العمل على تنظيم لقاء على أعلى مستوى، في موسكو يوم 5 أو 6 مارس، أي الأسبوع المقبل".