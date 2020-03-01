بسبب كورونا... هل ينعقد البرلمان الكويتي في 10 مارس

تحدث رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم عن جلسة البرلمان المقرر عقدها في 10 مارس/ آذار الجاري.

وقال الغانم، إن جلسة مجلس الأمة المقبلة "أمر سابق لأوانه ويعتمد بشكل كبير على تطورات الأيام القادمة"، حسب وكالة الأنباء الكويتية.

وتابع الغانم "سأعلن إن كنت أوجه الدعوة إلى عقد الجلسة المقبلة أو تأجيلها".

وأوضح أن البرلمان "يجب أن يضرب المثل في الاقتداء بالتوصيات".

وأعلنت دولة الكويت، يوم الأربعاء الماضي، تعطيل الدراسة رسميا لمدة أسبوعين، تبدأ من 1 مارس/ آذار، بسبب فيروس كورونا.

وفي وقت سابق، أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية وقف جميع الرحلات المغادرة والقادمة من كوريا الجنوبية وتايلاند وإيطاليا، بناء على تعليمات وزارة الصحة الكويتية بسبب مخاوف من تفشي فيروس كورونا، فيما علقت جميع الرحلات الجوية من وإلى العراق، كما أعلنت الخطوط الجوية الكويتية، سابقا، وقف جميع رحلاتها إلى إيران حتى إشعار آخر، بعد اكتشاف عدد من الإصابات وحالتي وفاة بفيروس كورونا.