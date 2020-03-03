رئيسة المفوضية: الاتحاد الأوروبي يمكنه دعم اليونان بمبلغ 700 مليون يورو لحل أزمة المهاجرين

أكدت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، أورسولا فون دير لاين، أن الاتحاد يمكنه تقديم دعم مالي لليونان بقيمة 700 مليون يورو، لحل أزمة المهاجرين.

القاهرة - سبوتنيك. وقالت فون دير لاين، خلال مؤتمر صحافي اليوم الثلاثاء: "المخاوف اليونانية هي مخاوفنا، هذه الحدود ليست حدود اليونان فقط، بل حدود أوروبا"، مضيفة: "أؤكد دعم الاتحاد الأوروبي لليونان، وأنا مسؤولة تمام عن حشد الدعم اللازم للسلطات اليونانية".

وأعلنت أن "الاتحاد الأوروبي يمكنه تقديم دعم مالي لليونان بقيمة 700 مليون يورو"، مشيرة إلى أن الوكالة الأوروبية المعنية بمراقبة الحدود الخارجية "فرونتيكس" ستنشر فرقا إضافية لدعم السلطات اليونانية.

وأضافت فون دير لاين: "المهاجرون تم دفعهم بوعود زائفة لهذا الوضع البائس، تركيا ليست عدوا، لكن البشر ليسوا وسائل لتحقيق الأهداف".

وتدفق الآلاف من اللاجئين والمهاجرين نحو أوروبا عبر الحدود التركية، بعدما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه سيفتح الحدود أمام اللاجئين للعبور إلى أوروبا، مبينًا أن تركيا لا طاقة لها باستيعاب موجة هجرة جديدة.

وأعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، عبر تويتر، في وقت سابق، أن أكثر من 76 ألف لاجئ عبروا الحدود التركية باتجاه أوروبا، حتى صباح يوم الأحد.