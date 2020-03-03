الداخلية الأفغانية: طالبان شنت 33 هجوما في 16 ولاية وقتلت 6 مدنيين

أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية، اليوم الثلاثاء، أن حركة "طالبان" قتلت 6 مدنيين في هجمات نفذتها على مدار 24 ساعة مضت، بعد أيام قليلة من توقيع الحركة اتفاقا مع الولايات المتحدة لوقف العنف في البلاد.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي، عبر "تويتر"، إنه "خلال 24 ساعة مضت، نفذت طالبان 33 هجوما إرهابيا على المدنيين الأفغان والقوات الأمنية في 16 ولاية، مما نتج عنه مقتل 6 مدنيين وإصابة 14 آخرين".

— Nasrat Rahimi (@NasratRahimi12) March 3, 2020

​وأضاف أن "قوات الأمن الأفغانية قتلت 8 من "طالبان" وجرحت 15 آخرين، داعيا الحركة إلى التوقف عن إيذاء المدنيين.

— Nasrat Rahimi (@NasratRahimi12) March 3, 2020

​ووقعت الولايات المتحدة اتفاقا مع حركة طالبان، يوم السبت الماضي، ما قد يمهد الطريق نحو انسحاب كامل للقوات الأجنبية من أفغانستان في غضون 14 شهرا ويمثل خطوة نحو إنهاء الحرب المستمرة منذ 18 عاما.

ووقع الاتفاق في العاصمة القطرية الدوحة المبعوث الأمريكي الخاص بأفغانستان زلماي خليل زاد والمسؤول السياسي لطالبان الملا عبد الغني بارادار. وحضر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مراسم التوقيع.