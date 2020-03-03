رغم انتشار "كورونا"... انطلاق مناورات عسكرية إسرائيلية أمريكية

انطلق، صباح اليوم الثلاثاء، التمرين المشترك بين الجيشين الإسرائيلي والأمريكي، والمعروف باسم "جونيفر كوبرا 2020 ".

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، ظهر اليوم الثلاثاء، أن المناورات العسكرية "جونيفر كوبرا 2020" تجري كل عامين، وتستمر لمدة عشرة أيام، ويعتبر التمرين العاشر بين الطرفين، الإسرائيلي والأمريكي، من العام 2001.

وجاء في بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي أن التمرين يهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات بين الجيشيْن، بالإضافة إلى تحسين الجاهزية للتصدي للتهديدات الصاروخية.

ويحاكي التمرين الذي يجرى في عدة مناطق بإسرائيل وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، سيناريو وصول قوات أمريكية إلى إسرائيل، والعمل إلى جانب منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية في مهمة الحماية من صواريخ وقذائف صاروخية.

كما سيشارك جنود القيادة الأوروبية الأمريكية في التمرين في عدة مناطق في إسرائيل وأوروبا والولايات المتحدة.

وتتدرب القوات الإسرائيلية والأمريكية على سيناريوهات محتملة لتهديدات صاروخية من خلال محاكاة أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية "حيتس 2" و"حيتس 3" ومنظومة "مقلاع داود"، بالإضافة إلى القبة الحديدية في نسختها الحديثة ومركز إدارة صورة باليستية بالتعاون مع قيادة الجبهة الداخلية.

ويشارك في التمرين أكثر من 2500 جندي من القيادة الأوروبية للجيش الأمريكي، ومن بينهم أكثر من 600 جندي سيتدربون في إسرائيل، إلى جانب نحو ألف جندي من منظومة الدفاعات الجوي ووحدات لوجيستية وطبية، ووحدات أخرى في الجيش الإسرائيلي.

2,500 @US_EUCOM troops

1,000 IDF soldiers

2 weeks

1 goal:



Exercise our aerial defense systems to make sure—together—we are ready to combat any threat, anytime.



🇮🇱 🇺🇸 🇮🇱 🇺🇸 🇮🇱 🇺🇸



JUNIPER COBRA 2020

Let’s do this 💪 pic.twitter.com/goXgHeCef7 — Israel Defense Forces (@IDF) March 3, 2020

وبدأت التحضيرات والاستعدادات للتمرين قبل عدة أشهر، وشملت في الأسابيع الأخيرة استيعاب القوات الأمريكية في القواعد العسكرية في إسرائيل.

يشار إلى أن القناة العبرية "السابعة" قد أشارت، الأسبوع الماضي، إلى أنه من المحتمل إلغاء المناورات بسبب انتشار فيروس "كورونا" في إيطاليا، وبأن الجنود الأمريكيين المشاركون في المناورات سيأتون من إيطاليا.