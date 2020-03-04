إعلام: إصابة 15 إيطاليا في الهند بفيروس كورونا

ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم الأربعاء، أنه تم تشخيص إصابة خمسة عشر مواطنا إيطاليا في الهند بفيروس كورونا.

ووفقا لشبكات التلفزيون "NDTV" و"CNN-News18"، نقلا عن مصادر مجهولة، تمت معاينة 21 سائحا إيطاليا في العاصمة الهندية، تبين إصابة 15 منهم بفيروس كورونا.

وقال مسؤول في وزارة الصحة الهندية، يوم الاثنين الماضي، أن مواطنا إيطاليا أصيب بفيروس "كوفيد-19" في ولاية راجستان الصحراوية الغربية.

وقال أحد الأطباء في إيطاليا، أن فيروس كورونا أصاب البلاد كتسونامي، حيث تم تشخيص إصابة 100 شخص بالفيروس من أصل 120 دخلوا أحد المشافي بسبب التهاب الرئة. وتعاني المشافي من نقص في العاملين الطبيين لإصابتهم بالفيروس أيضا، بحسب ما نقلته صحيفة "واشنطن بوست".

وأعلنت وزارة الصحة الإيطالية، يوم أمس الثلاثاء، عن إصابة 2263 شخصا في إيطاليا ، 229 منهم يتواجدون في العناية المركزة، بينما توفي 79.