أفغانستان تؤكد مقتل 7 جنود في هجوم على مواقع الجيش في قندوز أمس

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم الأربعاء، مقتل 7 جنود في هجوم، ليل أمس، على مواقع الجيش في ولاية قندوز.

كما أعلنت الوزارة مقتل 10 مسلحين ضمن الرد على الهجوم.

وكانت الداخلية الأفغانية قالت، أمس الثلاثاء، إن طالبان قتلت 6 مدنيين بهجمات نفذتها على مدى 24 ساعة مضت، بعد أيام قليلة من توقيع الحركة اتفاقا مع الولايات المتحدة لوقف العنف في البلاد.

وقال الناطق باسم الوزارة، نصرت رحيمي، عبر تويتر، "خلال 24 ساعة مضت، نفذت طالبان 33 هجوما إرهابيا على المدنيين الأفغان والقوات الأمنية في 16 ولاية، ما نتج عنه مقتل 6 مدنيين وإصابة 14 آخرين".

وأوضح رحيمي أن القوات الأمنية قتلت 8 من المهاجمين وجرحت 15 آخرين، داعيا حركة طالبان إلى "وقف قتل المدنيين"، مهددا إياها بمواجهة أمنية.