لم تفعله منذ 68 عاما... شاهد كيف تحمي ملكة بريطانيا نفسها من كورونا

وارتدت ملكة بريطانيا القفازات أثناء حفل الاستثمار، الذي أقيم أمس الثلاثاء، خوفا من دخول فيروس كورونا إلى قصر الملكة، بحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ظهرت الملكة التي تبلغ من العمر 93 عاما، في مقاطع مصورة وهي ترتدي القفازات البيضاء، في قصر باكنجهام بعد ارتفاع عدد الأشخاص الذين تم تشخيصهم في المملكة المتحدة إلى 51 شخصا.

وقالت الصحيفة البريطانية إن الملكة إليزابيث غالبا ما ترتدي قفازات للتنزه، ولا ترتديها عادة في احتفالات الاستثمار التي تقام في قصر باكنجهام.

وارتدت الملكة خلال حفل منح الأوسمة، قفازات لأول مرة في حفل توسيم منذ اعتلائها العرش البريطاني عام 1952، فهي لم تقم لمدة 68 عاما بارتداء القفازات في مراسيم حفل منح الأوسمة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه قبل أسبوعين فقط، تم تصوير الملكة فى حفل استثمار آخر فى القصر بدون قفازات، ولكنها ظهرت فى ملابس أنيقة اليوم وارتدت ذات قفازات بيضاء مناسبة لملابسها، حيث تأتى الاحتياطات الإضافية الواضحة بعد أن قالت الصحة العامة بإنجلترا، أن المصافحة لن تنشر فيروس كورونا، ولكن على الناس غسل أيديهم بانتظام، رفض قصر باكنجهام التعليق، لكنه قال إنهم كانوا يتبعون نصيحة الحكومة فى الرد على مخاوف فيروس كورونا، فى هذه الأثناء، ذهب الأمير تشارلز وكيت ميدلتون والأمير ويليام دون قفازات أثناء قيامهم بالتعهدات الملكية اليوم.

وظهر الأمير تشارلز 71 عاما، وهو يصافح الفائزين بجوائز الكلية الملكية السنوى للموسيقى فى لندن، وبدا دوق ودوقة كامبريدج سعداء بمصافحة السكان المحليين عند وصولهم إلى أيرلندا للقيام بجولة اليوم.

V The Queen, 93, dons gloves at an investiture for first time ever to shake hands with medal recipients amid coronavirus crisis (but Prince Charles, William and Kate have bare hands at their engagements) ======https://t.co/sPOmj1CGZA pic.twitter.com/XFsoEDOReL — Επικαιρότητα - V - News (@triantafyllidi2) March 3, 2020

ولم يرتدي الأمير تشارلز أي قفازات، وكان يصافح التينور الألمانى جوناس كوفمان، وهو يقدم له جائزة دكتوراه فخرية فى الموسيقى فى حفل توزيع جوائز رويال كوليدج للموسيقى فى لندن.

ومن جانبها صرحت جينيفيف جيمس، المديرة الإبداعية لصناعة القفازات الرسمي للملكة، فى وقت سابق، إن القفازات بخزانة الملابس تساعد فى حماية صاحبة الجلالة من الأوساخ، والجراثيم، التى تأتى بمصافحة أيدى الناس كل يوم.

وقالت إن سبب تفضيل الملكة للقفازات "رقم واحد، فهو أسلوب، رقم اثنين: عملي"، موضحة إنها ضرورية، لأنك إذا كنت الملكة فإنك ستصافح الكثير من الأيدى لذلك تحمى يديها أيضا.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد وصل بريطانيا، الأمر الذي أصبح من الضروري على الملكة البريطانية حماية نفسها أيضا وقامت بتقديم الأوسمة وهي ترتدي قفازات بيضاء عكس عادتها، خاصة أن الصحة البريطانية أعلنت، اليوم الأربعاء، تسجيل 34 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم واحد ليصل عدد الحالات إلى 85 حالة.