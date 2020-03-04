البرلمان الأوكراني يقيل رئيس الوزراء

أقال البرلمان الأوكراني في جلسته غير العادية، اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء، أليكسي غونتشاروك، بعد أن أيد الإقالة 353 عضوا، في حين أن عدد الأصوات المطلوب لإقالة الحكومة هو 226 عضوا.

وبموجب القانون الأوكراني، تقدم الحكومة بأكملها استقالتها برحيل رئيس الوزراء.

ولكن ستواصل الحكومة الأوكرانية أداء واجباتها حتى بدء عمل الحكومة الجديدة.

وبدوره، علق الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على قرار البرلمان بقوله إن سلطات البلاد وعدت الشعب بالانتصار على الفساد، ولكن حتى الآن لم ندرك مرحلة التعادل".

وأضاف زيلينسكي في مؤتمر صحفي اليوم "لقد قمنا بتنفيذ سلسلة من الإصلاحات، وأطلقنا المحكمة العليا لمكافحة الفساد".

وتابع "لقد فعلنا كل شيء. أعدنا تشغيل الوكالة الوطنية لمنع الفساد، وأعادن لها مسؤولية الثراء غير القانوني ... أعتمدنا قانونا بشأن المبلغين عن الفساد".

وتساءل قائلا "إلى متى ينتظر المجتمع الأوكراني النتائج في معظم قضايا الفساد الكبرى؟ لقد وعدنا المواطنين بالانتصار على الفساد.

وكان زيلينسكي، قد أعلن في اجتماع مع رئيس الوزراء أليكسي غونتشاروك، يناير الماضي، أنه قرر منحه مع حكومته فرصة، وذلك بعد فضيحة التسجيلات الصوتية التي صدرت عن غونتشاروك، مشيرا إلى تكليفه بعدد من المهام.

وقدّم رئيس الوزراء الأوكراني، أليكسي غونتشاروك، في وقت سابق، استقالته بعد تسرّب تسجيل صوتي نسب إليه، شكك خلاله بمدى تفهم الرئيس فلاديمير زيلينسكي، للقضايا الاقتصادية، بقوله إن تفهم الرئيس لهذه القضايا "بدائي".