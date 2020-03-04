مايكل بلومبرغ ينسحب من سباق الرئاسة الأمريكية

أعلن الملياردير الأمريكي الشهير، مايكل بلومبرغ، مساء اليوم الأربعاء، انسحابه من سباق الرئاسة الأمريكية.

وقال بلومبرغ، عمدة نيويورك، في تصريح نقلته وسائل إعلام أمريكية عديدة، إنه عقب النتيجة التي أسفر عنها التصويت في "الثلاثاء الكبير" قررت الانسحاب من سباق الرئاسة.

وأشار عمدة نيويورك، إلى أنه يعلن تأييده لنائب رئيس الجمهورية الأمريكي السابق، جو بايدن.

Three months ago, I entered the race to defeat Donald Trump. Today, I'm leaving for the same reason. Defeating Trump starts with uniting behind the candidate with the best shot to do it. It's clear that is my friend and a great American, @JoeBiden. pic.twitter.com/cNJDIQHS75 — Mike Bloomberg (@MikeBloomberg) March 4, 2020

​وقال بلومبرغ في تغريدة عبر "تويتر": "قبل 3 أشهر، دخلت السباق الرئاسي لهزيمة ترامب، اليوم سأرحل لنفس السبب".

وتابع بقوله "تبدأ هزيمة ترامب بالتوحد خلف مرشح واحد، ولا أجد أفضل من صديقي، الأمريكي العظيم جو بايدن".

وينهي بتلك الطريقة بلومبرغ، حملته التي بدأها متأخرا عن باقي المنافسين، التي أنفق من أجلها مئات الملايين من الدولارات لتعويض تأخره.

وشهدت الولايات المتحدة الأمريكية أمس ما يعرف بيوم "الثلاثاء الكبير" حيث تجرى الانتخابات الأولية للمرشح الرئاسي الديمقراطي في 14 ولاية.

BREAKING: @MikeBloomberg drops out of presidential race and endorses @JoeBiden after spending half a billion dollars on 2020 campaign. https://t.co/3KxWBJQGUj pic.twitter.com/fas8VhmwhI — CBS News (@CBSNews) March 4, 2020

​وشهدت تلك الجولة تقدما كبيرا لجو بايدن على منافسه الذي يوصف باليساري بيرني ساندرز، حيث فاز بايدن بتأييد ولايات ألاباما وأركنساس وماساشوستس ومينوستا ونورث كارولينا وأوكلاهوما وتينيسي وتكساس وفرجينيا، فيما حصل ساندرز على تأييد ولايات كاليفورنيا وكولورادو ويوتاه وفيرمونت.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية المقبلة في الولايات المتحدة من المقر إجراؤها في نوفمبر 2020.

وتدور حرب كلامية بين بلومبرغ، ودونالد ترامب، على "تويتر"، وفي استطلاع رأي لـ"رويترز/ إبسوس" شارك فيه ناخبون مسجلون ونشر مطلع الشهر الجاري، جاء بلومبرغ في المركز الثالث بين الطامحين لترشيح الحزب الديمقراطي في انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، بعد أن أنفق ملايين الدولارات من أمواله الخاصة على الدعاية.