ترامب: بسبب "كورونا" منذ أسابيع لم أستطع لمس وجهي

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء اليوم الأربعاء 4 مارس/آذار، إنه بسبب فيروس "كورونا" لم يتمكن منذ أسابيع من لمس وجهه.

وجاءت تصريحات ترامب في اجتماع بالبيت الأبيض مع مديري شركات الطيران ومسؤولي الإدارة الأمريكية حول التدابير الصحية المتخذة لمحاولة وقف انتشار فيروس "كورونا" الجديد، وفقا لما نقلته مجلة "بوليتيكو" الأمريكية.

وكان مسؤولون تنفيذيون يشرحون عمليات التنظيف المعززة على طائرات الركاب، وقالت حينها ديبورا بيركس، منسقة الاستجابة لفيروس "كورونا" في البيت الأبيض: "ينبغي تعزيز الحس السليم بضرورة غسل اليدين، وعدم ملامسة الوجه".

"The threat of contracting the Coronavirus remains low according to all of our experts." — Vice President @Mike_Pence pic.twitter.com/uxvitMnc8l — The White House (@WhiteHouse) March 4, 2020

​وهنا التقط ترامب أطراف الحديث ممازحا الحاضرين: "علي أن اعترف أنني أطبق جملة من الإجراءات القاسية حول هذا الأمر".

وأوضح الرئيس الأمريكي، قائلا: "لم أستطع أن ألمس وجهي منذ أسابيع، لك أن تتخيل لأسابيع لم ألمس وجهي، أنا أفتقده".

President @realDonaldTrump and Vice President @Mike_Pence met with airline CEOs earlier to discuss the impact of the Coronavirus on air travel. pic.twitter.com/JEQP8E0tvO — The White House (@WhiteHouse) March 4, 2020

​وكان نائب الرئيس الأمريكي، رئيس مجموعة العمل التابعة للبيت الأبيض المعنية بمواجهة فيروس كورونا الجديد، مايك بنس، قد أعلن قبل يومين، تشديد حظر السفر المفروض على إيران استجابة إلى تفشي المرض في أراضيها.

وكشفت هيئة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أمس الثلاثاء، عن تسجيل الولايات المتحدة 17 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وأربع وفيات أخرى.