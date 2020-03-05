فرنسا تعرب عن استعدادها للتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة "كورونا"

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الأربعاء أن باريس مستعدة للتنسيق مع واشنطن في ظل الرئاسة الأمريكية لمجموعة" السبع" للتحرك بشكل أفضل في مواجهة كوفد-19".

باريس - سبوتنيك. وقالت الرئاسة الفرنسية في تغريدة نشرتها على "تويتر" عقب محادثة هاتفية بين الرئيسين: "جرت محادثة ممتازة مع دونالد ترامب للتحرك بشكل أفضل في مواجهة كوفيد-19".

وأضافت: "الجانبان مستعدان لتنسيق تصدينا للفيروس على المسارات العلمية والصحية والاقتصادية في ظل الرئاسة الأمريكية لمجموعة السبع".

Excellent discussion with @realDonaldTrump. To better deal with Covid-19, we are ready to coordinate our scientific, health and economic response within the framework of the US G7 Presidency. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 4, 2020

وذكر الإليزيه أن ماكرون وترامب اتفقا على ضرورة تحقيق "استجابة أكثر فعالية" لمواجهة انتشار الفيروس.

وترأس الولايات المتحدة مجموعة السبع هذا العام وسيستضيف الرئيس الأمريكي قادتها في قمة ستعقد بين 10 و12 يونيو في كامب ديفيد.