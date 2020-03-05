تسجيل 438 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في كوريا الجنوبية

أكد مقر عمليات السيطرة ومراقبة فيروس "كورونا"، التابعة لوزارة الصحة في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، تسجيل 438 حالة إصابة جديدة بهذا الفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي المصابين في البلاد إلى 5766 حالة.

سؤول - سبوتنيك. وبحسب المراكز الكوريّة لمكافحة الأمراض والوقاية تم تسجيل اعتبارا من الساعة: 00 00 اليوم الخميس (الساعة 18: 00، الأربعاء، بتوقيت موسكو)، 438 حالة إصابة جديدة من بينها 320 حالة تم اكتشافها في مدينة دايغو التي تعتبر بؤرة الوباء في كوريا الجنوبيّة، و87 حالة أخرى في مقاطعة غيونغسانغ الشماليّة المجاورة لها، أما الحالات المتبقية تم العثور عليها في مناطق مختلفة في جميع أنحاء البلاد.

وأكدت المراكز الكورية وفاة 35 حالة وشفاء 47 مصاب خلال الـ 24 ساعة الماضية بعد معالجتهم، ليرتفع عدد من غادروا المستشفيات إلى 88 شخصا، وأن تحاليل 21 ألفا و810 حالة آخرون قيد العمل.

وألغت كوريا الجنوبية عشرات المهرجانات والحفلات والمناسبات الرياضية بسبب انتشار الفيروس، كما مددت العطلات المدرسية 3 أسابيع على مستوى البلاد.

واقترحت الحكومة ميزانية إضافية بقيمة 11، 7 تريليون وون (9.9 مليار دولار) الأربعاء للتصدي للفيروس، وتحسين أنظمة الوقاية من الأمراض الجرثومية.

والمبلغ المقترح جزء من حزمة بقيمة 30 تريليون وون (25 مليار دولار) أعلن عنها الرئيس مون جاي-إن، الثلاثاء، لمعالجة الوضع "الخطير" الناجم عن تفشي الفيروس في الاقتصاد ال12 في العالم.

كانت السلطات الصينية قد أبلغت، في 31 كانون الأول/ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا المستجد" في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد، ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس "كورونا"، في جميع المناطق التي ينتشر بها الفيروس في العالم 93.455 حالة، فيما وصل عدد الوفيات 3.198 حالة، بينما تعافى