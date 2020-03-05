المبعوث الأمريكي إلى سوريا: شراء تركيا لـ"إس-400" مصدر قلق كبير لواشنطن

أعلن جيمس جيفري المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا اليوم الخميس أن شراء تركيا أنظمة الدفاع الصاروخي الروسية "إس-400" مصدر قلق كبير للولايات المتحدة.

وأكد جيفري من اسطنبول أن "شراء تركيا أنظمة الدفاع الصاروخي الروسية "إس-400" مصدر قلق كبير". في وقت تبحث واشنطن فيه سبل الدعم الذي يمكن تقديمه بخصوص إدلب السورية، كما نقلت وكالة "رويترز".

وأضاف جيفري أن الولايات المتحدة عرضت بالفعل مساعدة إنسانية وأنها تتشارك المعلومات مع تركيا وتضغط على الحلفاء الأوروبيين لتقديم مساهمة كبيرة.

وكان المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، قد أعلن، الثلاثاء الفائت، أن بلاده على استعداد لتزويد تركيا بالذخيرة والمساعدات الإنسانية في منطقة إدلب السورية.

وأضاف جيفري، في تصريحات للصحفيين نقلتها وكالة "رويترز": "تركيا شريك في حلف شمال الأطلسي. معظم الجيش يستخدم عتادا أمريكيا. سنعمل على التأكد من أن العتاد جاهز ويمكن استخدامه".

وتشهد محافظة إدلب، منذ أسابيع، معارك عنيفة بعد أن نفذ مسلحون، سلسلة هجمات استهدفت مواقع الجيش السوري، ما تسبب بمعارك عنيفة بين الطرفين.