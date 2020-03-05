إيران تعلن وفاة 107 أشخاص بسبب فيروس "كورونا" وتغلق المدارس والجامعات

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الخميس، تعطيل الدراسة في الجامعات والمدارس لنهاية العام الفارسي الجاري بسبب انتشار فيروس "كورونا".

وقال وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي، إن "سرعة انتشار فيروس كورونا عالية"، داعيا المواطنين إلى أخذ الأمر على محمل الجد والبقاء في منازلهم، وذلك حسب وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".

وأضاف أن "السلطات ستتعامل بجد مع كل من يتكتم على إصابته بفيروس كورونا"، داعيا المواطنين إلى عدم استغلال عطلة المدارس والقيام بالسفر بين المدن.

وأكد نمكي، ارتفاع عدد المصابين بالفيروس إلى 3513 شخصا ووفاة 107 أشخاص، مؤكدا تسجيل 591 إصابة جديدة و15 حالة وفاة خلال 24 ساعة الماضية. وقال إن بلاده "ستفرض حجرا صحيا لمدة 14 يوما على كل من يكتشف إصابته على مداخل المدن".

وكانت السلطات الإيرانيةأعلنت في وقت سابق اليوم، إيقاف جميع الأنشطة الرياضية في البلاد بسبب تفشي فيروس "كورونا".

وأصدر المركز الإيراني لمنع انتشار ومكافحة فيروس كورونا قرارا بتأجيل مباريات دوري الدرجات الأولى، والثانية، والثالثة، حتى يوم الجمعة 20 مارس/ آذار الجاري، مؤكدا ان القرار يشمل إلغاء جميع المنافسات والتمارين، وإغلاق المراكز الرياضية.