المحكمة الجنائية الدولية تأذن بفتح تحقيق بشأن "جرائم حرب" في أفغانستان

أصدر كبار القضاة في المحكمة الجنائية الدولية للمدعي العام في المحكمة، إذنا بفتح تحقيق في ادعاءات ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في أفغانستان.

القاهرة - سبوتنيك . وأفاد بيان للمحكمة على موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، بأنه "تسمح دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق في ادعاءات ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فيما يتعلق بالوضع في أفغانستان".

يذكر أن هذا القرار يلغي حكما صدر العام الماضي برفض طلب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا بفتح التحقيق في الأمر بسبب عدم تعاون كابول وواشنطن.

وبهذا الإذن ستتمكن بنسودا من فتح تحقيق في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يعتقد أنها ارتكبت في أفغانستان من قبل حركة "طالبان" والقوات الأمريكية والقوات الأفغانية.

ووقعت الولايات المتحدة اتفاقا مع حركة "طالبان"، يوم السبت الماضي (29 شباط/ فبراير)، ما قد يمهد الطريق نحو انسحاب كامل للقوات الأجنبية من أفغانستان في غضون 14 شهرا ويمثل خطوة نحو إنهاء الحرب المستمرة منذ 18 عاما.

ووقع الاتفاق في العاصمة القطرية الدوحة المبعوث الأمريكي الخاص بأفغانستان زلماي خليل زاد والمسؤول السياسي لطالبان الملا عبد الغني بارادار. وحضر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مراسم التوقيع.