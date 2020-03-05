استمر 5 ساعات و40 دقيقة... انتهاء اجتماع بوتين وأردوغان الثنائي وعلى مستوى الوفود

انتهى اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثنائي وعلى مستوى الوفود حول إدلب في موسكو.

وقال بوتين في مؤتمر صحفي مع نظيره التركي إن "نشاط العصابات في إدلب زاد بشكل ملحوظ".

وأضاف أن "15 هجوما نُفذ على قاعدة حميميم منذ بداية العام، تم إبلاغ الجانب التركي بشأنها في وقتها".

وأوضح بوتين أن "روسيا لا تتفق دائمًا مع تركيا بشأن تقييمات ما يحدث في سوريا، لكن نتمكن من إيجاد أرضية مشتركة في اللحظات الحرجة".

وأشار بوتين إلى أن "روسيا وتركيا مهتمتان بمواصلة التعاون في إطار صيغة أستانا".

وأعلن بوتين عن اتفاق روسيا وتركيا على وثيقة مشتركة بشأن التسوية في سوريا.

كما أعرب بوتين عن ثقته في أن الاتفاقات التي تم التوصل إليها مع أردوغان في موسكو ستكون أساسا جيدا لحل الوضع في إدلب.

بدوره، قال أردوغان إنه توصل مع بوتين حول فرض نظام وقف إطلاق النار اعتبارا من الساعة 00:00 من الليلة.

وأضاف أردوغان أن "تركيا تحتفظ بحق الرد على أعمال القوات الحكومية السورية".