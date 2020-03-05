أول ظهور عام للأمير هاري وميغان ماركل في بريطانيا بعد انفصالهما الملكي... صور

شهد اليوم الخميس، أول ظهور عام للأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان ماركل، في بريطانيا، بعد إعلانهما التخلي عن صفتهما الملكية، في شهر يناير/ كانون الثاني.

ورصد المصورون الزوجين، أثناء وصولهما إلى حفل جوائز مؤسسة "أندوفر" السنوية في "مادسون هاوس" بالعاصمة البريطانية لندن، تحت الأمطار الغزيرة، وبديا في غاية الثقة والسعادة.

ويكرم الحفل الأبطال الفائزين بمسابقات أنفكتيس لقدامى المحاربين ولمصابين من جنود حلف شمال الأطلنطي، قاما بتحديات رياضية رائعة خلال عام 2019.

ويمثل حضور دوق ودوقة ساسكس حفل الجوائز، اليوم، ضمن واحدة من مهامهما الأخيرة كأفراد ملكيين.

Ok so Harry & Meghan Markle are the definition of unbothered tonight. They are glowing at their first joint engagement since leaving the Royal Family! pic.twitter.com/lPsuqPy9rv — Makho Ndlovu (@makhondlovu) March 5, 2020

وسيتوقف الأمير هاري وميغان ماركل عن أداء واجباتهما الملكية، في نهاية شهر مارس/ آذار الجاري، في مقابل قيامهما "بدور جديد تقدمي"، يتمركز بشكل أساسي داخل أمريكا الشمالية، ويهدفان من خلاله إلى تمويل أنفسهما ماليا.

واصطبغت ملابس هاري وميغان باللون الأزرق، إذ ارتدى بذلة زرقاء داكنة، وقميص أبيض، وربطة عنق زرقاء اللون، بينما أطلت ميغان ماركل فستانا لونه تركواز.

وقف خلف الحواجز ما يقرب من 50 شخصا، تحت الأمطار، لإلقاء نظرة على دوقة ودوقة ساسكس، وقابلوهما بالتصفيق والهتافات.

ولكن كان التركيز الأكبر على ميغان ماركل، التي لم تشاهد في بريطانيا، منذ إعلانها هي وزوجها بتخليهما عن صفتهما الملكية، والاستقلال ماديا عن العائلة الملكية البريطانية.

واتفق الزوجان هاري وميغان ماركل، في شهر يناير/ كانون الثاني، مع الملكة إليزابيث، جدة هاري، على أنهما لن يواصلا عملهما كفردين في العائلة المالكة بعد إعلانهما المفاجئ عن رغبتها في السعي "لدور تقدمي جديد" يأملان تمويل نفسيهما من خلاله.

وأعلن الأمير هاري وميغان إنهما سيتنحيان رسميا عن دورهما في العائلة المالكة في نهاية شهر مارس/ آذار المقبل.

وعبر هاري عن حزنه لاضطراره التخلي عن واجباته الملكية، قائلا إنه لا يوجد خيار آخر إذا كان يرغب هو وزوجته ميغان ماركل في مستقبل مستقل عن تدخل الإعلام الخانق في حياتهما.

وبموجب الاتفاق، سيبقى هاري أميرا، وسيحتفظ الزوجان بلقبي "دوق ودوقة ساسكس" في حياة جديدة بين بريطانيا وأمريكا الشمالية، حيث سيقضيان معظم الوقت.