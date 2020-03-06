ارتفاع وفيات كورونا في الصين إلى 3042 والإصابات تجاوزت 80 ألف حالة

أعلنت السلطات الصينية اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد داخل البلاد إلى 3042 شخصا، والإصابات المؤكدة إلى 80 ألفا و552 حالة وشفاء 53700 بعد معالجتهم.

بكين - سبوتنيك. وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين في بيان: إن "لجنة شؤون الصحة تلقت بيانات من 31 مقاطعة، تؤكد إصابة 80 ألفا و552 شخصا، فضلا عن ذلك، لدينا في الوقت الحالي 23 ألف و784 مريض، من بينهم (5737 في حالة صحية حرجة)، وفارق الحياة 3042 شخصا جراء العدوى، وغادر المستشفيات 53 ألف و700 شخصا بعد شفائهم".

وأشارت اللجنة الصحية إلى أنه تم اكتشاف 143 حالة جديدة مصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية ووفاة 30 شخصا، من بينهم 29 حالة باقليم هوبي بؤرة الوباء وحالة واحدة في مدينة ووهان، وشفاء 1681 حالة بعد معالجتهم.

وفي وقت سابق، اليوم الجمعة، أعلنت منظمة الصحة العالمية، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا بالعالم إلى 2241 شخصا خلال الـ 24 ساعة الماضية والوفيات إلى 83، من بينهم 31 حالة وفاة بالبر الصيني.

وأشارت المنظمة إلى أن عدد المصابين بفيروس كورونا بالعالم بلغ 95 ألفا و333 حالة، من بينهم 80 ألفا و565 حالة في الصين.

وأضافت المنظمة أن عدد الوفيات بالصين بلغت 3015 حالة، وخارجها تم تسجيل 267 حالة وفاة.