تسجيل 196 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية

أكدت كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 6284 حالة إصابة، بزيادة 196 حالة منذ مساء الخميس.

وقالت المراكز الكورية للأمراض والسيطرة والوقاية إنه تم الإبلاغ عن سبع وفيات أخرى من الفيروس، ليصل العدد الإجمالي إلى 42 حالة وفاة، بحسب "رويترز".

في السياق، أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا بالعالم، بعد تسجيل 2241 حالة إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية و83 حالة وفاة، من بينهم 31 حالة وفاة بالبر الصيني.

وأشارت المنظمة إلى أن عدد المصابين بفيروس كورونا بالعالم بلغ 95 ألفا و333 حالة، من بينهم 80 ألفا و565 حالة في الصين.

وأضافت المنظمة أن عدد الوفيات بالصين بلغت 3015 حالة، وخارجها تم تسجيل 267 حالة وفاة.

وعطل عدد من الدول في الشرق الأوسط وأوروبا وبعض الولايات الأمريكية، الدراسة جزئيا أو بشكل مؤقت، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة واتخاذ إجراءات احترازية طارئة.