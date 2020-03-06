الكاميرون تسجل أول حالة إصابة بفيروس كورونا

أكدت الكاميرون، اليوم الجمعة، أول إصابة بفيروس كورونا المستجد لمواطن فرنسي.

وبحسب "رويترز"، أكدت وزارة الصحة في الكاميرون، اليوم، أول حالة إصابة بفيروس كورونا في الدولة الواقعة في وسط أفريقيا.

وقالت الوزارة في بيان إن المريض مواطن فرنسي يبلغ من العمر 58 عاما وصل إلى العاصمة ياوندي في الـ 24 من فبراير الماضي.

يذكر أن فرنسا ، أعلنت، أمس الخميس، وفاة حالتين أخريين على صلة بانتشار فيروس كورونا في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات بالمرض الجديد إلى 6 حالات وفاة.

وقالت السلطة الصحية الفرنسية في بيان إنها سجلت 92 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس، ليصل إجمالي الإصابات إلى 377 إصابة.

وبهدف الحد من انتشار الفيروس أعلنت السلطات الفرنسية عن سلسلة إجراءات احترازية منها منع التجمعات في المناطق حيث ينتشر الوباء حتى إشعار آخر، علاوة على قرار السلطات إغلاق بعض المدارس في المناطق المعنية، ودعوة السكان لتجنب التنقل واتخاذ أقصى درجات الحيطة.

ويواصل فيروس "كورونا" تفشيه، إذ بات منتشرا خارج الصين في أكثر من 90 دولة، تسبب فيها آلاف الوفيات وأكثر من 3 آلاف إصابة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، فيروس كورونا المستجد، وباء، وأعلنت حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي.

وبلغ عدد المصابين بالفيروس على الصعيد العالمي 98764 شخصا، توفي منهم 3389 شخصا، فيما شفي حتى الآن 55662 شخصا بحسب آخر الإحصائيات.