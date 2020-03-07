انهيار فندق كان يستخدم كحجر صحي لمصابي كورونا في الصين

قالت حكومة مدينة كوانزو الصينية، على موقعها على الإنترنت، إن حوالي 70 شخصا محاصرون بعد انهيار فندق جنوب شرق البلاد.

وأوضحت الحكومة أن المبنى انهار في حوالي الساعة 7:30 مساء، وتم إنقاذ 23 شخصا.

وذكرت صحيفة "الشعب" الصينية إن الفندق المنهار كان يستخدم كحجر صحي لمصابي فيروس كورونا

ولم تعلن السلطات أي سبب للانهيار.

يذكر أن فيروس "كورونا" المستجدّ المسبّب لمرض "كوفيد-19"، بحسب التسمية التي أطلقتها عليه منظمة الصحة العالمية، ظهر أولا في أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2019 في سوق لبيع الحيوانات البرية بمدينة ووهان الصينية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير/ كانون الثاني.

ويواصل الفيروس تفشّيه، إذ بات منتشرًا خارج الصين في عشرات الدول، تسبّب فيها بمئات الوفيات وآلاف الإصابات. وصنفت منظمة الصحة العالمية، بوقت سابق، "فيروس كورونا المستجد"، وباء، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي"، وقالت إن الإصابات بلغت أكثر من 90 ألفا في نحو 33 دولة.