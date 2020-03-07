الكونغو تطلق حملة للقضاء على مرض الحصبة

أطلقت جمهورية الكونغو الديمقراطية حملة لمكافحة داء الحصبة، بعد تسجيل 6 وفيات منذ مطلع العام الجاري، وحوالي 1254 إصابة.

ووفقا لوكالة "الأخبار" الموريتانية، أظهرت تقارير صادرة عن منظمة الصحة العالمية 6362 حالة وفاة منذ كانون الثاني / يناير 2019 إلى شباط / فبراير 2020 بالأضافة إلى 335413 حالة مشتبه بها.

الجدير بالذكر أن داء الإيبولا قتل أكثر من 3 آلاف شخص في الكونغو، منذ ظهوره قبل أكثر من عام، وقد أعلنت السلطات مؤخرا انتفاء حالات الإصابة به.

وينتظر أن يتم الإعلان عن القضاء على الداء بشكل رسمي بعد مضي 42 يوما، دون تسجيل أية حالة إصابة جديدة.