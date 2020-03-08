الأرجنتين تعلن أول وفاة بفيروس كورونا في أمريكا اللاتينية

أعلنت السلطات الصحية في الأرجنتين عن وفاة رجل يبلغ من العمر 64 عاما بسبب فيروس كورونا الجديد يوم السبت، ليصبح أول حالة وفاة في أمريكا اللاتينية بسبب الوباء العالمي.

وقالت وزارة الصحة في الأرجنتين في بيان، إن رجلا من بوينس آيرس كان قد عاد من أوروبا في 25 فبراير/شباط، دون أن تحدد البلد أو البلدان التي زارها، أصيب بالمرض في 28 فبراير.

وأضاف البيان إن الرجل سعى للحصول على الرعاية الطبية بسبب الحمى والسعال والتهاب الحلق في 4 مارس/آذار.

En el día de hoy el servicio de virosis respiratoria INEI ANLIS Malbrán procesó 9 muestras arrojando como resultados 8 negativas y una positiva, siendo esta la muestra que confirma el fallecimiento de un paciente con diagnóstico de COVID-19.



Comunicado: https://t.co/3rw2PMYYsM — Ministerio de Salud de la Nación (@msalnacion) March 7, 2020

وكان الرجل يعاني من مشاكل صحية بما في ذلك مرض السكري وارتفاع ضغط الدم والتهاب الشعب الهوائية المزمن ومشاكل في الكلى.

وأبلغت الأرجنتين عن ثماني حالات أخرى للإصابة بالفيروس وقد ارتفع عدد الحالات في جميع أنحاء العالم إلى أكثر من 100 ألف إصابة ووفاة 3500 في 95 دولة ومنطقة.