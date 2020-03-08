6 قتلى في انهيار فندق حجر صحي لمرضى كورونا بالصين

أعلنت وزارة الطوارئ الصينية مقتل 6 أشخاص في انهيار فندق بإحدى المدن، حيث كان الفندق يستخدم كحجر صحي لمرضى فيروس كورونا.

وقالت "رويترز" إن السلطات ما زالت تبحث عن 28 شخصا تحت الأنقاض، بعد انتشال 43 فردا.

Forty-nine people have been rescued as of 8:20 am on Sunday after a hotel building collapsed in E China's Fujian Saturday evening, local authorities said. The National Health Commission dispatched 18 medical experts to Quanzhou to support local emergency relief work. pic.twitter.com/szdkPYDsLX — People's Daily, China (@PDChina) March 8, 2020

وقالت وكالة شينخوا الصينية إن الشرطة احتجزت مالك المبنى المنهار بسبب القيام بأعمال ديكور فيه.

وحسب الوكالة "كان اثنان من محلات السوبر ماركت في الطابق الأول يخضعان لإعادة التصميم عندما وقع الحادث، وتم الإبلاغ عن تشوه إحدى الدعامات قبل دقائق قليلة من الانهيار، وفقًا لما قاله تشانغ يي، مدير مكتب الإسكان والتنمية الحضرية والريفية في الحي".

49 people have been rescued as of 8:20 am Sunday (Beijing Time) after a hotel building collapsed in E China's #Fujian Province Saturday evening https://t.co/vPVXSQSs3d pic.twitter.com/fRjhfxshBf — People's Daily app (@PeoplesDailyapp) March 8, 2020

بدأ تشييد المبنى، الذي تبلغ مساحته 7000 متر مربع في عام 2013. وتم تحويله في عام 2018، إلى فندق يضم 66 غرفة، وفقا لتشانغ.