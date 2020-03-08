فيروس "كورونا" يقتحم دولة جديدة

أعلنت وزارة الصحة في مولدوفا، اليوم الأحد، تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في البلاد.

وأضافت الوزارة، في بيان لها، أن "المصابة إمرأة تبلغ من العمر 48 عاما نقلت إلى المستشفى مساء أمس السبت بعد أن جاءت من إيطاليا"، وذلك حسب وكالة "رويترز".

وتابعت: "نقلت الحالة من المطار... بالتهاب رئوي وقصور تنفسي حاد وحمى وسعال ووهن عام".

وتعد إيطاليا واحدة من بؤر المرض المثيرة للقلق على مستوى العالم، مع أعداد كبيرة من حالات الإصابة والوفاة.

وأعلنت الحكومة الإيطالية أمس السبت، أن عدد حالات الإصابة بفيروس "كورونا" قفز بأكثر من 1200 حالة خلال 24 ساعة، وهذه أكبر زيادة يومية منذ بدء التفشي في البلاد قبل أسبوعين، وفرضت إغلاقا فعليا لقطاعات من شمال البلاد، اليوم الأحد، بما في ذلك العاصمة المالية ميلانو.

وارتفع عدد وفيات الفيروس المعدي في إيطاليا بواقع 36 حالة ليصل إلى 233، فيما ارتفع عدد المرضى في وحدات العناية المركزة إلى 567، أي بزيادة نسبتها 23 بالمئة عن اليوم السابق، وأصيب بالفيروس 5883 إيطاليا، فيما تماثل 589 منهم للشفاء التام.