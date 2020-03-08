"كورونا" تعلق زيارة رئيس مولدوفا إلى روسيا

أعلن رئيس مولدوفا، إيغور دودون، أنه قرر وقف زيارته إلى روسيا والعودة إلى بلده بسبب تسجيل أول إصابة بفيروس "كورونا" المستجد في مولدوفا.

موسكو - سبوتنيك. وكتب دودون على حسابه في "فيسبوك": "مع الأسف الشديد، دولتنا لم تكن استثناء من خطر فيروس "كورونا"، وقد اتخذ قرارا حول وقف زيارتي إلى موسكو [كان من المخطط عقد عدد من اللقاءات مع القيادة الروسية خلال الأيام المقبلة] والعودة إلى مولدوفا من أجل المشاركة بشكل متكامل في تدابير السلطات لتتعامل مع هذا الوضع".

وأكد الرئيس أن المؤسسات الحكومية في بلاده مستعدة للتعامل مع هذه الأزمة، وتعمل على أكمل وجه.

وكانت وزارة الصحفة المولدوفية قد أعلنت، أمس السبت، عن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا لدى امرأة عادت من إيطاليا، وقد علم دودون بذلك لدى وصوله إلى موسكو أمس أيضا.