منافسات مصارعة السومو في اليابان دون جمهور بسبب كورونا

بدأ مصارعو السومو في اليابان منافساتهم في إطار بطولة الربيع الكبرى، اليوم الأحد، أمام مقاعد خاوية من الجماهير في أوساكا بغرب البلاد بعد أن طلبت السلطات من محبي الرياضة عدم الحضور للمساعدة في الحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال هاكاكو نوبويوشي رئيس جمعية السومو اليابانية إنه سيكون من الصعب على المصارعين الاستعداد نفسيا لخوض المباريات دون جمهور لكنهم سيبذلون قصارى جهدهم في المنافسات على الرغم من ذلك، وفقا لـ "رويترز".

وقال "كل المصارعين سيسمعون الجماهير وهي تهتف في قلوبهم ويبذلون أقصى ما بوسعهم ليكونوا على مستوى التوقعات".

وأضاف "أتمنى أن تمد قوة السومو الناس بالشجاعة وتحرك مشاعرهم، ليس فقط في اليابان بل في مختلف أنحاء العالم".

وتأثرت فعاليات رياضية أخرى أيضا مثل مباريات للبيسبول وكرة القدم والرجبي بانتشار فيروس كورونا.

وكثفت اليابان من إجراءات مواجهة انتشار الفيروس بإصدار أوامر بإغلاق المدارس وإلغاء الأحداث التي تحضرها حشود ضخمة.