بريطانيا تشكل فريقا لمواجهة أنباء وادعاءات فيروس كورونا

اتخذت الحكومة البريطانية، اليوم الاثنين، قرارا بتشكيل فريق متخصص ستكون مهمته الأساسية التصدي للتدخل والتضليل المتعلق بانتشار فيروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن الحكومة البريطانية أن فريق مكافحة المعلومات المغلوطة سيحاول معرفة حجم وتأثير المعلومات الكاذبة أو المحرفة والتي تهدف إلى تضليل الناس "سواء بغرض التسبب في ضرر أو لتحقيق مكسب سياسي أو شخصي أو مالي".

وقال وزير الثقافة البريطاني، أوليفر دودن، في بيان له إن "الدفاع عن البلاد ضد التضليل والتدخل الرقمي يمثل أهم أولوية.

وأضاف دودن قائلا: "هذا العمل يتضمن التواصل المنتظم مع شركات وسائل التواصل الاجتماعي،التي‭‭ ‬‬في وضع جيد يتيح لها مراقبة التدخل والحد من انتشار المعلومات المغلوطة، والتأكد من أننا في وضع مناسب للتحرك إذا لزم الأمر".

وأكدت بريطانيا عن مئات الحالات المصابة بفيروس كورونا في البلاد ويرأس رئيس الوزراء بوريس جونسون اجتماعا للجنة الطوارئ الحكومية اليوم الاثنين لمناقشة الإجراءات المحتمل اتخاذها لإبطاء انتشار الفيروس.