مسؤول صيني عن فيروس كورونا: 92.5% من المتعافين استعانوا بالطب الشعبي

تلقى معظم المرضى المتعافين من المرض الناجم عن فيروس كورونا المستجد في الصين والذين غادروا المستشفيات، علاجات من الطب الصيني التقليدي، وفقا لما ذكره مسؤول في القطاع الصحي.

وقال يو يان هونغ، نائب رئيس مصلحة الدولة للطب الصيني التقليدي في مؤتمر صحفي، إن الجمع بين الطب الصيني التقليدي والطب الغربي في علاج "كوفيد-19" أثبت فعاليته من خلال العدد الكبير من المرضى المتعافين.

وشارك الطب الصيني التقليدي في علاج 74603 حالات مؤكدة من فيروس كورونا، ما يمثل 92.5 بالمئة من الإجمالي، وفقا لما نقلته وكالة "شينخوا" عن بيانات الرسمية.

ومقارنة مع أولئك الذين عولجوا فقط بالطب الصيني التقليدي أو الطب الغربي، أكد فريق من الخبراء أن العلاج المتكامل للطب الصيني التقليدي والطب الغربي يمكن أن يعالج الأعراض بسرعة أكبر مثل الحمى والسعال والتعب، كما يقلل كذلك بشكل فعال من فرص تطور أعراض خفيفة ودورية إلى أعراض شديدة أو حرجة، وذلك لتحسين معدل الشفاء وتقليل معدل الوفيات.

وأضاف يو أن علاج الطب الصيني التقليدي يركز على تحسين دفاعات الجسم الطبيعية ضد الوباء وقدرته على إصلاح نفسه مع الحفاظ على التوازن العام.

وأشار تسنغ يي شين، نائب مدير لجنة الصحة الوطنية، إلى أن العلاج السريري للطب الصيني التقليدي يتم تخصيصه وتوجيهه بناء على الاختلافات في الجغرافيا والمناخ والحالة البدنية للمريض.

وشجع تعميم صادر عن اللجنة على الترويج لخطط علاج الطب الصيني التقليدي الفعالة في الوقاية من فيروس كورونا ومكافحته على مستوى المجتمع المحلي.