فيديو... باحثة سعودية: شركة عالمية توصلت لعلاج فيروس كورونا

ووفقا لما أوضحته نهلة عبر تصريحات تلفزيونية، العلاج الآن في مرحلة التجربة.

وقالت نهلة إسحاق: "هناك شركة عالمية تمكنت من تطوير دواء لعلاج كورونا ووصلت فيه إلى مرحلة التجارب السريرية الثالثة".

وأشارت نهلة إسحاق إلى أن المتطوعين لتجربة الدواء جميعهم مرضى، لافتة إلى أنها لا تستطيع حاليا تحديد الفترة الزمنية لمعرفة نتائج التجارب وطرح الدواء في الأسواق.

الباحثة السعودية نهله إسحاق المشاركة في الفريق الدولي لتطوير لقاح فيروس #كورونا

هناك شركة عالمية أخرى، استطاعت التوصل للقاح آخر لعلاج #كورونا ووصلت فيه إلى مرحلة التجارب السريرية الثالثة..#برنامج_ياهلا pic.twitter.com/FpIjeamIat — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) March 9, 2020

جاوزت الإصابات العالمية بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 110 آلاف مصاب، وبلغت الوفيات أكثر من 3800 حالة وفاة، لكن بلغ أيضًا عدد المعافين 62 ألفًا.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن المرض انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وتجاوزت الإصابات 7 آلاف في كوريا الجنوبية، ومثلها في إيطاليا، وأكثر من 6 آلاف في إيران، إلى جانب المئات في أكثر من 100 دولة أخرى.

وعطل عدد من الدول في الشرق الأوسط وأوروبا وبعض الولايات الأمريكية، الدراسة جزئيا أو بشكل مؤقت، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل عشرات الآلاف من المواطنين، كما عطلت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها بعضا خشية استمرار انتشار الفيروس.