إيطاليا تصحو على شوارع مهجورة... بالفيديو

أشرقت شمس الثلاثاء على شوارع مهجورة في إيطاليا، مع فرض قيود لم يسبق لها مثيل بعد أن وسعت الحكومة إجراءات الحجر الصحي لتشمل البلد بأسره في محاولة لإبطاء أسوأ تفش لفيروس كورونا في أوروبا.

وتشمل الإجراءات، التي أعلنها رئيس الوزراء جوزيبي كونتي، في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، توسيع خطوات اتُخذت بالفعل في منطقة لومبارديا الغنية في شمال البلاد وأجزاء من الأقاليم المجاورة وتضيق الخناق على التنقلات وتغلق الأماكن العامة.

شاهد | مدن #إيطاليا خالية من المارة والسائحين بعد إجراءات مشددة لوقف انتشار #كورونا pic.twitter.com/bSHBWpVGvS — الحدث (@AlHadath) March 10, 2020

وكتب كونتي على "تويتر"، مشجعا الناس على تحمل المسؤولية الشخصية، وقال: "مستقبل إيطاليا في أيدينا. دعونا كلنا نؤدي دورنا ببذل شيء من أجل الصالح العام".

وأمرت السلطات الناس بعدم التنقل خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة على أقل تقدير إلا لأغراض العمل أو الاحتياجات الصحية أو الطوارئ وباستثناء ذلك عليهم البقاء في منازلهم. ويتعين على أي شخص يقرر التنقل ملء استمارة يعلن فيها مبرارته ويحملها معه.

شوارع خالية في معظم مدن ايطاليا ، pic.twitter.com/eun75cHt1D — keenlion (@Nasser85582074) March 3, 2020

وحُظرت التجمعات الكبيرة والأحداث المقامة في الهواء الطلق ومنها الأحداث الرياضية وأصبح يتعين على المطاعم والحانات إغلاق أبوابها الساعة السادسة مساء وستظل المدارس والجامعات مغلقة حتى الثالث من أبريل/ نيسان.

وكتبت صحيفة (كورييري ديلا سيرا) عنوانا يقول: "إيطاليا كلها مغلقة الآن".

وفي الصباح الباكر بدت شوارع روما أهدأ من المعتاد على نحو مخيف، حيث تحركت السيارات بحرية في الشوارع التي عادة ما تشهد تكدسات مرورية كبيرة، في أجواء مماثلة للجو العام في مدينة ميلانو العاصمة المالية للبلاد والتي تطبق قيودا أكثر صرامة.

ويمكن للمتاجر أن تظل مفتوحة طالما حافظ الزبائن على مسافة متر على الأقل تفصل بينهم.

واتُخذت هذه الإجراءات بعد أن أظهرت أحدث البيانات استمرار تزايد انتشار فيروس كورونا، حيث بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة في إيطاليا 9172 حالة حتى أمس الاثنين، إلى جانب 463 حالة وفاة، لتسجل البلاد بذلك ثاني أعلى مستوى وفيات في العالم بعد الصين.