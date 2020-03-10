مقتل 7 مدنيين ورجال أمن أفغان في هجمات لطالبان خلال 24 ساعة

أعلنت الداخلية الأفغانية، اليوم الثلاثاء، أن حركة طالبان قتلت 7 من المدنيين ورجال الأمن في هجمات شنتها على مدار 24 ساعة مضت، بعد ساعات من تعهد رئيس البلاد إصدار قرار بشأن الإفراج عن سجناء الحركة.

القاهرة- سبوتنيك. وقال الناطق باسم الداخلية الأفغانية، نصرت رحيمي، عبر تويتر، إن "طالبان نفذت 32 هجوما في 15 ولاية خلال 24 ساعة، ما خلف 2 من القتلى المدنيين و5 من قوات الأمن، فيما أصيب 16 مدنيا و12 من رجال الأمن".

وتعهد الرئيس الأفغاني أشرف غني، أمس، بإصدار قرار يخص إطلاق سراح سجناء حركة طالبان لدى الحكومة اليوم، الثلاثاء، ضمن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الحركة والولايات المتحدة مؤخرا.

يذكر أنه سبق ووقعت الولايات المتحدة وحركة طالبان، أواخر الشهر الماضي، بالعاصمة القطرية، اتفاقية سلام تهدف إلى إطلاق عملية السلام في أفغانستان ووضع حد لأطول حرب في التاريخ الأمريكي، والتي أودت بحياة عشرات الآلاف من الناس وكلفت مليارات الدولارات.

وتأمل الولايات المتحدة من خلال الاتفاق بإنهاء عقدين من الصراع وإعادة 13 ألف عسكري أميركي يتمركزون في أفغانستان.