هولندا تسجل رابع حالة وفاة بسبب كورونا

أعلن معهد الصحة الوطني في هولندا، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا المستجد إلى 4، والإصابات إلى 283.

موسكو - سبوتنيك وذكر المعهد في بيان له، "توفي أحد المرضى اليوم، وهناك 61 مريضا جديدا".

وكانت السلطات الهولندية قد أعلنت، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد المصابين إلى 382 حالة.

وكانت السلطات الصينية أبلغت منظمة الصحة العالمية، في 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس " كورونا " الجديد، في مدينة ووهان.

ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول؛ وسجلت عشرات حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.

ويبلغ عدد الدول التي شهدت إصابات بالفيروس حالياً، ما لا يقل عن 100 دولة، بحسب منظمة الصحة العالمية، فيما بلغت الإصابات نحو 113 ألف حالة. وبلغ عدد الوفيات أكثر من 4000 حول العالم.