الخارجية التركية: نعمل على تحويل وقف إطلاق النار في إدلب إلى دائم

أعلنت وزارة الخارجية التركية العمل على تحويل وقف إطلاق النار في إدلب إلى دائم.

قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، خلال تصريحات للصحفيين قبيل اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية في العاصمة أنقرة، إن بلاده تعمل حاليا على تحويل الوقف المؤقت لإطلاق النار بمحافظة إدلب السورية إلى دائم، كما نقلت وكالة "الأناضول".

وأعلن الوزير التركي أن "وفدا عسكريا جاء من روسيا إلى تركيا للتباحث حول التطورات في إدلب".

وتابع جاويش أوغلو: "وفد عسكري روسي جاء إلى تركيا، ويتباحثون حاليا حول التدابير التي ستتخذ من أجل فتح طريق "إم 4" أمام المرور بشكل آمن".

ونوه جاويش أوغلو إلى أن تركيا وجهت التحذيرات اللازمة إثر حدوث خروقات بسيطة لاتفاق وقف إطلاق النار بالمنطقة قبل يومين.

وجرت، يوم الخميس الماضي، في موسكو، محادثات بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان، تركزت على قضايا التسوية في سوريا، وعلى رأسها سبل إيجاد حل للأزمة الراهنة بمنطقة خفض التصعيد في إدلب.

وتم الاتفاق على وقف لإطلاق النار اعتبارا من ليل يوم الخميس 5 مارس/ آذار.