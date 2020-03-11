هولندا تسجل الوفاة الخامسة بفيروس كورونا وارتفاع عدد الإصابات إلى 503

أعلنت هولندا، اليوم الأربعاء، أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد وصل إلى 503، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 5.

موسكو- سبوتنيك وقال المعهد الوطني للصحة العامة والبيئة الهولندي، في بيان، إنه "تم الكشف عن 121 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل بذلك إجمالي العدد إلى 503، بينما تم تسجيل خامس حالة وفاة وهي لرجل يبلغ من العمر 68 عاما".

وكانت السلطات الصينية أبلغت منظمة الصحة العالمية، في 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" الجديد، في مدينة ووهان.

ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول؛ وسجلت عشرات حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.

ويبلغ عدد الدول التي شهدت إصابات بالفيروس حالياً، أكثر من 100 دولة، بحسب منظمة الصحة العالمية، فيما بلغت الإصابات نحو 113 ألف حالة. وبلغ عدد الوفيات أكثر من 4000 حول العالم.