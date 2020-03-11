المملكة المتحدة تعلن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 456

القاهرة - سبوتنيك. وذكرت الوزارة، في بيان، اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل 456 حالة إيجابية بعد فحص 27476 شخصا، فيما توفي ستة أشخاص ممن ثبتت إيجابية عيناتهم.

هذا وقالت وزيرة الدولة لشؤون الصحة البريطانية، نادين دوريس، في وقت سابق، إن الفحوصات الطبية أثبتت إصابتها بفيروس كورونا.

وأضافت درويس في بيان نشرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، "إنه بمجرد إبلاغها بنتيجة التحاليل اتخذت جميع الاحتياطات الموصى بها، وعزلت نفسها في المنزل".

BREAKING: Nadine Dorries' statement in full after Tory MP tests positive for coronavirus https://t.co/ur7nPnRF6d pic.twitter.com/6Su9pSr4ui — Mirror Breaking News (@MirrorBreaking_) March 10, 2020

وأكدت صحيفة "تايمز أوف لندن"، أن دوريس، التي تخضع حاليا للعزل والرعاية الطبية، كانت قد اجتمعت مع مئات الأشخاص في البرلمان الأسبوع المنصرم، كما حضرت استقبالا مع رئيس الوزراء بوريس جونسون.

وانتشر فيروس كورونا المستجد في العديد من البلدان الأوروبية، خاصة إيطاليا التي يعتبر وضع الفيروس فيها ثاني أسوأ وضع بعد الصين، بعد تسجيل نحو 500 حالة وفاة، وأكثر من 8000 إصابة، ما استدعى أن يعلن رئيس الوزراء الإيطالي، أمس، وضع البلاد كلها في حالة حجر صحي، ومنع دخول أو خروج أي شخص منها.