تركيا تؤجل الموافقة على طلبات السياحة حتى أبريل لمواجهة فيروس كورونا

قررت تركيا تأجيل طلبات السياحة والفعاليات الثقافية إلى نهاية نيسان/ أبريل المقبل، بعد اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد يوم أمس.

أنطاكيا - سبوتنيك. قال وزير السياحة التركي، محمد نوري أرصوي، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: "قررنا تأجيل طلبات السياحة إلى نهاية شهر نيسان/ أبريل المقبل، وكذلك الفعاليات الثقافية".

بينما قال وزير الصحة فخر الدين قوجة المشارك في المؤتمر: "سنبحث موضوع تعليق الدراسة في الأيام المقبلة وفقا لسير الوضع".

وانتشر فيروس كورونا المستجد في العديد من البلدان الأوروبية، خاصة إيطاليا التي يعتبر وضع الفيروس فيها ثاني أسوأ وضع بعد الصين، بعد تسجيل نحو 500 حالة وفاة، وأكثر من 8000 إصابة، ما استدعى أن يعلن رئيس الوزراء الإيطالي، أمس، وضع البلاد كلها في حالة حجر صحي، ومنع دخول أو خروج أي شخص منها.