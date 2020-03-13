وزير فرنسي: قرار واشنطن بإغلاق الحدود أمام الأوروبيين يثير الذعر في الأسواق

أعلن وزير الاقتصاد والمال الفرنسي، برونو لومير، أن القرار بمنع دخول الأوروبيين مؤقتا إلى الولايات المتحدة أثار حالة من الذعر في الأسواق.

وقال لومير في مقابلة مع قناة بي.إف.إم الفرنسية: "هذا اعتقاد خاطئ من وجهة نظر صحية. يؤدي لأخطاء سياسية ويتسبب بفوضى في الاقتصاد، وهذا ما رأيناه في الأسواق. يؤسفني هذا القرار الذي اتخذه الرئيس دونالد ترامب. اليوم خلال محادثة هاتفية مع وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين... سأقول إننا نأسف لهذا القرار".

ووفقا له، فإن قرار الولايات المتحدة هذا لم يتم الاتفاق عليه مع الحلفاء و"يثير الذعر في الأسواق".

وأضاف لو مير: "الإشارة التي يتخذها جميع اللاعبين الاقتصاديين تدل على أنه لم يعد هناك تنسيق بين أوروبا والولايات المتحدة عندما يتعلق الأمر بالقرارات الاستراتيجية".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس، أن بلاده ستمنع السفر إلى الدول الأوروبية، باستثناء بريطانيا ابتداء من اليوم الجمعة، ولمدة 30 يوما لمواجهة انتشار فيروس "كورونا".

وتجاوزت الإصابات العالمية بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 117 ألف مصاب، وبلغت الوفيات أكثر من 4 آلاف حالة وفاة، لكن بلغ أيضا عدد المعافين 65 ألفا.