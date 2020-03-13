أوكرانيا تصادر شحنة من الأقنعة الطبية كانت متجهة إلى الإمارات وإيطاليا

أعلن وزير الداخلية الأوكراني، أرسين أفاكوف، عن مصادرة مجموعة من الأقنعة الطبية التي كانت متجهة إلى الإمارات وإيطاليا، رغم حظر السلطات.

وكانت السلطات الأوكرانية قد منعت تصدير الأقنعة الطبية على خلفية انتشار فيروس كورونا التاجي في دول العالم، حيث تعاني السلطات في بعض البلدان من نقص في عدد الأقنعة.

وقال أفاكوف: "تم صباح اليوم إيقاف محاولة تصدير شحنة تزن طن ونصف من الأقنعة الطبية في مدينة بوريسبيل شرقي كييف، والتي كان يتم إعدادها للشحن إلى الإمارات العربية المتحدة وروما رغم قرار الحكومة بحظر إخراج الأقنعة الطبية من البلاد، الآن تمت مصادرة الأقنعة، وتم تطبيق جميع الإجراءات الجنائية".

وأقام مجلس الوزراء الأوكراني الحجر الصحي، من 12 مارس/ آذار وحتى 3 أبريل/ نيسان، على جميع المؤسسات التعليمية في البلاد وحظر المناسبات العامة والتجمعات بشكل تام، ووفقا للبيانات الأخيرة، تم تأكيد ثلاث حالات إصابة بالفيروس الجديد.

وفي 31 ديسمبر/كانون الأول 2019، أبلغت السلطات الصينية منظمة الصحة العالمية (WHO) عن تفشي الالتهاب الرئوي غير المعروف في مدينة ووهان وسط البلاد، وحدد الخبراء الفيروس التاجي الجديد العامل المسبب للمرض "COVID-19"، وأعلنت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا وباء عالميا، في 11 مارس / آذار، وقد أصيب أكثر من 125 ألف شخص في أكثر من 110 دولة حول العالم، وقد تعافى معظمهم، ومات أكثر من 4 آلاف تحت تأثير الفيروس.