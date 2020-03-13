جنرال أمريكي: جيش كوريا الشمالية خضع للحجر الصحي لمدة 30 يوما

صرح قائد القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية، الجنرال روبرت أبرامز، اليوم الجمعة، أن قوات كوريا الشمالية، خضعت للحجر الصحي لمدة 30 يوماً، بسبب الفيروس التاجي.

موسكو - سبوتنيك. وقال أبرامز، خلال إيجاز صحفي، نشره البنتاغون على موقعه الرسمي: "أعلم أن قواتهم المسلحة (كوريا الشمالية)، كانت معزولة لمدة 30 يوماً، وفقط مؤخراً، هم استأنفوا تدريباتهم المنتظمة. على سبيل المثال، لم تقلع طائراتهم في الجو لمدة 24 يوماً، والآن استأنفوا تحليقاتهم".

ولفت أبرامز إلى أن كوريا الشمالية بلد مغلق، مشيراً إلى أن الجانب الأمريكي لا يمكنه "القول على وجه اليقين، ما إذا كانت هناك أي حالات (عدوى فيروس كورونا في كوريا الشمالية) ، لكن من شبه المؤكد أنها موجودة".

ورداً على سؤال من أحد الصحفيين، أشار أبرامز أيضاً، إلى أنه "لا يوجد دليل على أية محاولات من كوريا الشمالية لاستخدام نوع من الأسلحة البيولوجية أو شيء من هذا القبيل".

ويذكر أنه في 4 شباط/ فبراير الماضي، حظرت سلطات كوريا الشمالية دخول وخروج أعضاء السلك الدبلوماسي من البلاد لشراء السلع، كما تم حظر دخول وخروج الموظفين الجدد في البعثات الدبلوماسية الأجنبية. ولوحظ أنه في حالة الوصول إلى البلد لأسباب طارئة أو خارج إرادة الدبلوماسيين، يُسمح بدخول بيونغ يانغ فقط بعد الخضوع للحجر الصحي لمدة 15 يومًا عند نقاط الدخول. بعد ذلك ، في 13 شباط/ فبراير، مددت كوريا الشمالية فترة الحجر الصحي لجميع المواطنين الأجانب الذين يصلون إلى أراضيها بسبب الوضع مع فيروس كورونا. وبالنسبة للمؤسسات الخارجية الروسية في بيونغ يانغ ، انتهى الحجر الصحي بالفعل في 3 آذار/ مارس الجاري.