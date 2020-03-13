أبل تعلن إعادة افتتاح جميع متاجرها في الصين

قررت شركة "أبل" إعادة فتح جميع متاجر التجزئة الـ42 في الصين اعتبارا من اليوم، حسب ما أكده متحدث باسم الشركة لوكالتي "رويترز" و"بلومبيرغ"؛ في إشارة واضحة إلى سيطرة الصين على الجائحة العالمية التي سببها فيروس كورونا.

وأغلقت أبل جميع متاجرها هناك أوائل فبراير/ شباط الماضي خلال ذروة تفشي الفيروس، حين علقت الصين السفر والتنقلات في البلاد، في محاولة لإبطاء تفشي فيروس كورونا، وأعيد فتحها تدريجيًّا خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن قال الرئيس التنفيذي للشركة، تيم كوك، في مقابلة مع "فوكس بيزنس" قبل أسبوعين "أشعر بأن الصين تسيطر على فيروس كورونا"، وتابع "أنظر إلى الأرقام، فهي تنخفض يوما بعد يوم. لذلك أنا متفائل جدا هناك". وأشار كوك إلى أن موردي أبل يعيدون فتح المصانع، في إشارة أخرى إلى تحسن الوضع في الصين، بحسب ما ذكر موقع "fool".

وصرحت الشركة أن إغلاق المتاجر في الصين كان السبب الرئيسي وراء اضطرارها لتخفيض التوقعات بشأن أرباحها الفصلية الشهر الماضي.

وبينما بدأ الوضع في الصين التحسن، فمن المحتمل أن يصاب موظفو "أبل" في أماكن أخرى، حيث ينتشر الفيروس في جميع أنحاء العالم، وأغلقت الشركة هذا الأسبوع جميع متاجرها الـ17 في إيطاليا، بعد إعلان الحكومة هناك حالة حظر كامل.