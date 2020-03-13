أمريكا مستعدة لتزويد بيلاروسيا بالنفط

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مورغان أورتاغوس، اليوم الجمعة، أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أكد في محادثة مع وزير خارجية بيلاروسيا، فلاديمير ماكي، أن واشنطن مستعدة لتزويد بيلاروس بالنفط، واستعداده لإرسال وفد تجاري.

واشنطن - سبوتنيك. وذكرت أورتاغوس في بيان مكتوب: "أكد وزير الخارجية رغبة الشركات الأمريكية بالبدء فوراً ببيع النفط لبيلاروسيا بأسعار سوق تنافسية. كما ناقش وزيرا الخارجية (ماكي وبومبيو) إمكانيات تمتين العلاقات الثنائية في مجال الأعمال، بما في ذلك وخطط وصول وفد تجاري أمريكي رفيع المستوى، منظم بشكل مستقل، إلى مينسك في وقت لاحق من هذا العام".

هذا وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، قد زار بيلاروسيا، في وقت سابق من الشهر المنصرم، في إطار جولته الأوراسية.

ووصفت وزارة الخارجية الأمريكية الغرض من الزيارة الرغبة بـ"التأكيد على التزام الولايات المتحدة بسيادة واستقلال واستقرار وازدهار بيلاروس، وتأكيد الرغبة بتطبيع العلاقات الثنائية".

وفي وقت سابق، كشف رئيس الوزراء البيلاروسي، سياري روماس، عن تقديم بلاده مقترحًا جديدًا لشركات النفط في موسكو يتعلق بإمدادات النفط الخام.