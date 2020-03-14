مؤسسة "علي بابا" تتبرع لأمريكا بمليون قناع طبي لمحاربة كورونا

أعلنت مؤسسة "جاك ما" الخيرية التابعة لمؤسس شركة "علي بابا" عن وقوفها بجانب الولايات المتحدة الأمريكية في أزمتها بمواجهة فيروس "كورونا" ، من خلال التبرع بمليون قناع طبي.

ففي بيان نشرته المؤسسة على صفحتها الخاصة على تويتر، أعلنت فيه عن تبرعها بمليون قناع طبي، و500 ألف جهاز للكشف عن الفيروس.

وجاء في البيان " استنادا إلى خبرة بلدي في الاختبار السريع والدقيق ومعدات الحماية الشخصية، هي الأكثر فعالية في منع انتشار الفيروس".

Through a donation of 500,000 testing kits and 1 million masks, we join hands with Americans in these difficult times. pic.twitter.com/tGviVhC6Gx — Jack Ma Foundation (@foundation_ma) March 13, 2020

وأعرب مؤسس شركة Alibaba Corporation عن أمله في أن يساعد التبرع، الولايات المتحدة على التعامل مع الوباء، وأكد أيضا أن المشكلة لا يمكن حلها بجهود دولة واحدة.

هذا وكان جاك ما، قد تبرع في وقت سابق بمبلغ 100 مليون يوان، أي حوالي 14.4 مليون دولار، من أموال مؤسسته للمساعدة في العثور على لقاح لفيروس كورونا.

Jack Ma Foundation donates 14.4 mln USD for coronavirus vaccine development https://t.co/8kh0zOycxA pic.twitter.com/XBlCvldx79 — China Xinhua News (@XHNews) January 30, 2020

ويأتي تبرع "علي بابا" بعد أن أعلنت الشركة، أنها ستنشئ صندوقا بقيمة مليار يوان، أي 144 مليون دولار، لشراء مستلزمات طبية لمقاطعة ووهان وهوبي، حيث تفشى الفيروس.