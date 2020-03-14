ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا المستجد في إيران إلى 611

أعلنت إيران، اليوم السبت، تسجيل 97 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 611 شخصا، فيما قفز عدد الإصابات إلى 12729 شخصا.

طهران - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور في مؤتمر صحفي إن: "عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 12729 بعد إصابة 1365 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية".

وتابع بقوله: "كما ارتفع عدد الوفيات إلى 611 بعد وفاة 97 حالة، وتعافى 4339 من الفيروس بشكل كامل".

وتحتل إيران المرتبة الثالثة من حيث الإصابات والوفيات على الصعيد العالمي، بحسب مواقع الصحة العلمية، بعد الصين وإيطاليا.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار الجاري فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، إذ بلغت الإصابات في آخر تحديث لها 135467 في 130 دولة ومنطقة حول العالم، والوفيات ما يقرب الخمسة آلاف، بينما عدد المتعافين بلغ 69645.