ولادة طفل مصاب بكورونا من أمه حاملة الفيروس

ووفقا لما نشرته صحيفة "الغارديان"، يعد المولود الجديد أصغر ضحية في العالم تتأكد إصابته بالمرض.

وتم إجراء التحليل بعد وقت قصير من ولادة الطفل، أما الأم التي كانت تتلقى العلاج منذ أيام في المستشفى.

Newborn baby tests positive for coronavirus in London https://t.co/z50EhT6QDX — Guardian news (@guardiannews) March 14, 2020

وتتلقى الأم ورضيعها العلاج حاليا في مستشفيين منفصلين حيث تشير التقارير الطبية إلى أن حالة الأم أسوأ من حالة المولود الجديد.

وسبق أن صرحت الهيئات الصحية البريطانية بأن النساء الحوامل والرضع أقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا، ومن المحتمل أن تتضمن إصابتهم بأي عدوى ذات أعراض خفيفة.

يذكر أن حصيلة المصابين بريطانيا وصلت إلى نحو 800 مصاب و11 حالة وفاة.